Éric Ciotti-Valérie Pécresse : duel surprise chez les Républicains

Éric Ciotti sera face à Valérie Pécresse au second tour du Congrès LR. Une surprise, une finale qu'on n'attendait pas forcément. Le député des Alpes-Maritimes crée la sensation, en tête de cette primaire avec 25,6% des voix. Deuxième avec 700 voix d'écart, Valérie Pécresse appelle au rassemblement et se projette déjà sur 2022. "Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je suis une femme qui gagne et qui fait", a-t-elle affirmé. À ses côtés, Xavier Bertrand, le grand perdant de cette primaire. Le président des Hauts-de-France, seulement quatrième, arrête toute ambition nationale et apporte son soutien à Valérie Pécresse. Pour ce deuxième tour, elle pourra également compter sur Michel Barnier et Philippe Juvin. Elle semble donc en position de force. Il y a donc Éric Ciotti, élu local puis député des Alpes-Maritimes. Il a fait de l'immigration et de la sécurité l'un de ses thèmes de prédilection. Il répète à l'envie qu'il n'a jamais quitté sa famille politique et qu'il n'a jamais voté pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle, fait valoir son expérience à la tête de la région Ile-de-France. Conseillère de Jacques Chirac, ministre de Nicolas Sarkozy, elle met aussi en avant le retour de l'autorité et la baisse des impôts. Les 140 000 adhérents auront jusqu'à samedi 14 heures pour désigner leur candidat ou leur candidate. TF1 | Reportage A. Etcheverry