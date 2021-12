Éric Zemmour : "je ne suis plus le journaliste, l'écrivain, je suis candidat à l'élection presidentielle"

Eric Zemmour est officiellement candidat depuis la mi-journée de ce mardi 30 novembre. Il a effectué son annonce dans une vidéo diffusée à midi sur les réseaux sociaux. Interrogé sur cette vidéo de candidature, il assume la référence au général de Gaulle. Eric Zemmour a expliqué qu'il souhaite poursuivre la défense de "l'histoire millénaire de la France avec les moyens techniques et technologiques les plus modernes". "C’est l’essence même de mon projet politique, qui s’inspire de ce qu’a voulu faire le général de Gaulle", a-t-il souligné. Concernant les promesses de parrainages, il affirme avoir sillonné l'Hexagone à la rencontre des maires. "Même si les maires ne sont pas d'accord avec moi, ils ne voudront pas priver les Français de leur élection et de leur candidat". Eric Zemmour estime ainsi avoir recueilli "entre 250 et 300" promesses. Également interrogé sur ses condamnations pour provocation à la haine raciale et religieuse, Eric Zemmour a répondu que "ce sont des délits d’opinion de presse". "J’ai été condamné sur le fondement de ma liberté d’opinion, sur le fondement d’une loi que j’estime liberticide et que je proposerai d’abolir. C’est simplement ma liberté d’opinion qui est en cause, et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pensent ce que j’ai dit", s'est-il défendu. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo ci-dessus.