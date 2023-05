Érosion : le combat de Lacanau face à l'océan

Des kilomètres de plage sont dévorés chaque jour un peu plus par la mer. À Lacanau, le trait de côte s'est métamorphosé. Jean-Paul y surfe depuis plus de 40 ans, il a vu la dune complètement disparaître. "Quand j'étais gamin, à l'époque, on allait se baigner, on allait pêcher en surf-casting. Mais il fallait avancer sur la plage, même marée haute", témoigne-t-il. Dans les années 50, une centaine de mètres séparaient l'eau du bord de plage. Face à l'érosion, la mairie a construit une digue, il y a bientôt dix ans, sur un kilomètre de côte. Elle est obligée cette année de la rehausser. Un chantier colossal de quatre mois, un million d'euros de budget et plus de 14 000 tonnes de roches. "C'est la partie que vous voyez derrière qui a été rehaussée cet hiver. Donc, on est monté de deux mètres. Cet ouvrage est très conséquent, mais on sait qu'il sera obsolète. Là où nous nous trouvons, il n'y aura plus de plage à l'horizon 2030-2035. Ces travaux-là nous permettent de réfléchir sereinement à notre avenir", nous montre Laurent Peyrondet, maire (MoDem) de Lacanau. TF1 | Reportage L. Croix, R. Dybiec, C. Guist'Hau