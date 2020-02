Érosion : le littoral du Sud-Ouest recule

En moyenne, l'érosion de la côte sableuse est de deux à trois mètres chaque année. Dans les zones habitées, le phénomène est devenu un problème criant. Selon le ministère de la Transition écologique, jusqu'à cinquante mille habitations pourraient être menacées par le recul des côtes et au moins cinq mille bâtiments devront être relocalisés avant la fin du siècle. Pour certains, il faudra partir beaucoup plus tôt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.