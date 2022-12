Erreur judiciaire : un homme innocenté 20 ans après ?

Il clamait son innocence depuis 23 ans, la justice pourrait enfin lui donner raison. Farid El Haïry a 17 ans lorsqu'il est accusé d'agressions sexuelles et de viol par une jeune fille de quinze ans, puis placé en détention. "Tous les jours, tous les jours pendant 23 ans, je vous laisse imaginer et poser la question : pourquoi, pourquoi moi ?", a régi l'homme condamné pour agressions sexuelles et viol sur mineure de quinze ans en 2003. En 1998, dans le Hazebrouck, dans le Nord, une lycéenne de quinze ans raconte aux gendarmes que Farid El Haïry et deux autres garçons lui ont fait subir des attouchements dans la rue et quelques mois plus tard, Farid l'a violée derrière la piscine municipale. Sur la base de cette déclaration, le jeune Farid est condamné et passe un an en prison. Inscrit au fichier de délinquants sexuels, il doit ensuite pointer quinze ans à la gendarmerie jusqu'en 2017. L'accusatrice, quatorze ans plus tard, écrit au procureur de la République de Douai (Nord) : "Farid E. n'est coupable de rien et n'a jamais commis d'actes d'agression sexuelle ou de viol sur ma personne (...) Je demande pardon". Un mensonge pour couvrir, selon elle, l'inceste qu'elle a subi de la part de son frère lorsqu'elle était enfant. Une rétractation qui rend aujourd'hui possible l'annulation de la condamnation de Farid El Haïry. Mais pour lui, impossible de pardonner. L'avocate générale a demandé l'annulation de sa condamnation, sans nouveau procès. Cette décision sera rendue la semaine prochaine. S'il veut obtenir réparation, Farid El Haïry devra porter plainte contre son accusatrice. La justice française n'a reconnu qu'onze cas d'erreur judiciaire depuis 1945. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Sarrot et T. Marquez