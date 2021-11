Éruption aux Canaries : des fontaines de lave de 600 mètres de hauteur

Une vue plongeante directement dans le cratère du volcan, jamais on ne l'avait d'aussi près. Des images exceptionnelles filmées pendant une accalmie de l'éruption. Le Cumbre Vieja, pour autant, ne s'apaise pas et continue toujours de recracher du magma. Deux villages de plus ont été évacués la semaine dernière. Pour l'instant, personne ne peut dire quand l'éruption va s'arrêter. "Les éruptions de ce volcan Cumbre Vieja de la Palma, dans le passé, ont duré entre un mois et trois mois. Donc, on est à un mois et demi, on est au milieu", indique Patrick Allard, volcanologue, président de l'Association internationale de volcanologie et chimie de l'intérieur de la Terre (IAVCEI). Hier pendant la Toussaint, les militaires espagnols ont largué des pétales de fleurs, depuis un hélicoptère, au-dessus d'un cimetière désormais interdit d'accès à la population. La lave continue d'avaler bâtiment après bâtiment. Plus de 1 400 ont déjà été détruits, mais c'est loin d'être le seul danger. Sur les toits des maisons, les fragments de roches volcaniques s'entassent centimètre après centimètre.