Éruption de l'Etna en Sicile : le trafic aérien perturbé

Depuis lundi 24 décembre, une épaisse colonne de cendres s'élève dans le ciel de Sicile. Autour de l’Etna, l'espace aérien a été fermé. L'aéroport de Catane reste en partie bloqué. Certains passagers y ont passé la nuit du réveillon de Noël. La dernière éruption remonte au printemps 2017 et n'a fait aucune victime. Les autorités craignent surtout les petits séismes, qui secouent l'île après chaque réveil du volcan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.