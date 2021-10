Éruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries : de nouvelles évacuations à El Paso

Sous l'épaisse couche de cendres, la route est à peine visible. Juste au-dessus de la tête des habitants, le volcan rugit depuis trois semaines. Sur les toitures, il faut s’activer pour délayer au plus vite. “Si jamais il pleut, ça multiplie le poids. Il y a un risque de fissure des toitures. Il faut nettoyer rapidement”. Toute cette zone pavillonnaire est menacée. Le voisin d'en face, lui, surveille constamment la progression du magma. “Venez ! On peut le voir juste derrière. Nous avons très peur que le cratère s'ouvre encore plus de notre côté. La lave s'avance déjà vers nous”. Si les habitants sont si inquiets, c'est parce que l’éruption du Cumbre Vieja ne semble pas se calmer. Après une première coulée de lave en septembre, une seconde est venue s'ajouter. La dernière s'est déclenchée il y a trois jours à peine. Le volcan est situé juste au-dessus de la ville d’El Paso. La coulée de lave s'étend jusque dans l'océan. Elle continue de s'élargir et fait presque 2 km de large. Plusieurs quartiers de la ville ont déjà été détruits. Après plusieurs évacuations cette nuit, les résidents des quartiers touchés tentent de récupérer ce qu'ils peuvent. “Je me sens tellement mal, on n’a plus rien”. La situation s'éternise et les habitants sont épuisés. “Si le volcan passait maintenant et détruisait tout d'un coup, on souffrait moins longtemps. Mais là, ça dure depuis tellement de jours. C'est trop long”. La lave fumante a déjà recouvert près de 600 hectares et progresse rapidement. Pour les habitants, ce sont encore des jours d'inquiétude qui s'annoncent.