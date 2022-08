Eruption en Islande : des touristes au plus près du volcan

On pourrait croire à un océan de feu. Ces jets de laves fumantes proviennent de l'éruption volcanique au sud-ouest de l'Islande. Un spectacle qui a attiré près de 1 800 curieux, touristes ou locaux. Malgré la mise en garde des autorités, ils n'ont pas hésité à s'aventurer au plus près de la lave. Certains jets de lave ont atteint jusqu'à quinze mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de six étages. Ils surgissent d'une fissure volcanique s'étendant sur près de 400 mètres. Elle est survenue à une quarantaine de kilomètres de la capitale Reykjavik, dans cette vallée inhabitée, tout près du mont Fagradalsfjall où un autre volcan était resté en éruption pendant six mois en 2021. Pour le moment, l'ébullition est toujours en cours. Le trafic aérien continue et aucun risque pour les populations n'a été signalé. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Plet