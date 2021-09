Éruption volcanique aux Canaries : le combat désespéré des habitants

C'est une ombre noire et menaçante qui plane sur l'ouest de l'île de La Palma. Hier, nous arrivions en voiture dans le petit village de Todoque. La lave était alors à quelques centaines de mètres de cette maison verte. Aujourd'hui, elle est arrivée. La maison a disparu. 500 autres habitations sont sur le chemin de l'éruption. Tous leurs occupants ont été évacués. Nous rencontrons Fred à un autre barrage. Ce Français vit à Todoque depuis quinze ans. Il attend cette fameuse autorisation pour tenter d'aller sauver quelques affaires chez lui. Il ne sait même pas si sa maison est encore debout. Après négociations, le Français réussit à obtenir l'autorisation et l'indispensable escorte. Nous n'avons pas le droit de le suivre chez lui, mais il accepte de filmer sur place. La maison est toujours là. Sa femme, Britannique, commente. Tout est recouvert d'une épaisse couche de cendre noire qui crisse sous les pas. Quelques heures plus tard, nous retrouvons le couple toujours abattu, mais soulagé de pouvoir s'éloigner du volcan. En attendant de pouvoir se reloger, le Français va rester chez des amis, loin des grondements d'un volcan qui n'a pas fini de rugir.