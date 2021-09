Éruption volcanique aux Canaries : notre reportage

Il y règne comme une atmosphère de fin du monde, un tableau que tous cherchent à fuir. Aujourd'hui la lave s'est dirigée vers le petit village de Tacande. Impossible de ne pas entendre le grognement, le tonnerre incessant de l'éruption, impossible de ne pas voir la fumée depuis Tacande. Jusqu'à hier, les autorités pensaient que le village serait épargné, mais la lave se dirige maintenant droit vers lui. Plus de 1 000 habitants doivent évacuer. "Je viens récupérer ce qui a le plus de valeur, surtout de la valeur sentimentale. On est inquiet. Personne ne pensait que ça atteindrait une telle ampleur et qu'on serait aussi touché", confie une jeune femme. Beaucoup de gens vont perdre leurs maisons, certains sont partis dans l'urgence et ont même oublié de fermer leur maison. La lave passe juste dans le jardin. D'autres maisons n'échappent pas aux flammes. La masse de roche en fusion avançait hier à 700 m/h. Aujourd'hui, elle ne se déplace qu'à seulement 300 m/h, mais elle continue d'avancer inexorablement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.