Éruption volcanique aux Canaries : une nouvelle coulée de lave menace les habitants

Sur la petite île de La Palma, les entrailles de la terre n'en finissent plus de remplir l'océan. La lave incandescente coule sans le moindre répit. Depuis lundi 22 novembre, le magma tombe en pleine mer, transformant l'Atlantique en un puissant geyser. Au contact de l'eau, la lave crée des fumées toxiques pour la santé. Ces émanations ont poussé les autorités a confiné près de trois mille habitants pendant 24 heures. Ce mardi soir, la population peut à nouveau sortir. Les avions, eux, devraient décoller dès mercredi matin, une fois le ciel vidé du brouillard de dioxyde de soufre. Les pompiers de La Palma restent en état d'alerte permanent. Ils s'épuisent à évacuer les cendres qui retomberont sûrement quelques heures plus tard. La lave a déjà recouvert un millier d'hectares. Le Cumbre Vieja, ou l'ancien sommet en espagnol, n'a jamais été aussi jeune. Cela fait trois mois qu'il gronde et réveille l'archipel des Canaries, laissant souvent derrière lui des paysages dantesques. Aucun scientifique ne s'aventure à pronostiquer la fin de son éruption. T F1 | Reportage G. Brenier.