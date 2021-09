Éruption volcanique détruit de nombreuses habitations aux Canaries

À La Palma, sur l'archipel des Canaries, certains ont vu toute leur vie engloutie en quelques secondes. Et pour cause, rien ne résiste au passage des coulées de lave du Cumbre Vieja. Même certaines routes disparaissent littéralement sous cette roche en fusion. Le Cumbre Vieja était en sommeil depuis cinquante ans. Ce lundi 20 septembre 2021, ses éruptions sont visibles à des kilomètres à la ronde. Il s'est réveillé dimanche sur l'île de La Palma. Ses coulées de lave progressent vers l'Ouest, à la vitesse de 700m par heure. À la hâte, les cinq mille habitants de la zone concernée ont été évacués la nuit dernière par la "Guardia Civile". Certains ont décidé de prendre la fuite d'eux-mêmes, en laissant tout derrière eux. L'autre inquiétude concerne les incendies qui se déclenchent au contact de la roche incandescente, en pleine zone forestière. Pour l'instant, ils sont maîtrisés. Ce soir, le volcan continue de cracher ses coulées de lave. Selon les experts, son éruption pourrait encore durer plusieurs semaines, car une autre poche de magma plus profonde n'aurait pas encore éclaté.