Des escapes games toujours plus fous !

Depuis dix ans, les escapes games, jeu d'évasion importé du Japon, n'ont cessé de se réinventer. Au départ, il suffisait de résoudre quelques énigmes pour sortir d'une petite salle, pas plus de 30 mètres carrés. Aujourd'hui, 3 000 mètres carrés sont en construction chez Dama Dreams. De quoi vous embarquer pour la première fois dans une ville grandeur nature pour 35 euros la partie. À vous l'univers du chevalier noir de Gottham City. Pour en arriver là, il a fallu pas moins de dix concepteurs. Ces passionnés ont mis en place le scénario parfait avec une feuille de route inédite : ne se fixer aucune limite. Pour donner vie au scénario, on mise sur des décors réalistes conçus sur mesure. Le coût total du projet s'élève à plusieurs millions d'euros, contre quelques dizaines de milliers pour les premiers escapes games. À ce prix-là, aucun détail n'est négligé. Mais l'innovation des escapes games ne s'arrête pas là. Pour aller encore plus loin, quoi de mieux qu'un vrai décor. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de l'opéra Garnier et les acteurs sont même en costumes d'époque. Votre mission est de résoudre une enquête dans les pas d'Arsène Lupin. En plus du grand escalier et de la rotonde du glacier rien que pour vous. En France, des dizaines d'autres monuments comme le Louvre ou encore la Conciergerie se sont déjà prêtés au jeu. TF1 | Reportage A. Basar, S. Humblot, J. De Francqueville