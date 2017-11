Esclavage en Libye : une réunion d'urgence est organisée en marge du sommet d'Abidjan

À la demande de la France, une réunion d'urgence est organisée ce mercredi 29 novembre 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire), pour évoquer la lutte contre le trafic de migrants en Libye. La chancelière allemande Angela Merkel participera aux discussions, aux côtés d'autres représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine et des Nations unies. Emmanuel Macron s'est exprimé au micro de nos confrères de France 24 à ce propos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.