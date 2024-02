Escroc des routes : qui est "Max le Suisse" ?

Nadège Gabelou, victime de “Max le Suisse”, n’est pas prête d’oublier le 29 décembre 2023. C’est le jour où elle a aperçu sur le bord de la route, un vieil homme désemparé. L'octogénaire se présente alors comme un urologue à la retraite. Puis il lui raconte qu’il sort de 53 jours de coma dû au Covid. Profondément émue par le vieil homme, Nadège Gabelou n’hésite pas une seconde à lui acheter un billet de train pour rentrer chez lui et à lui donner près de 200 euros. Après plusieurs appels infructueux, elle vérifie le numéro de téléphone sur Internet et réalise qu’elle n’est pas la seule à avoir croisé l’arnaqueur, très expérimenté. Depuis près de 20 ans, l’homme sillonne les routes aux quatre coins de la France pour embobiner des automobilistes. À chaque fois, il se présente sous des noms différents, mais ses victimes le surnomment toutes “Max le Suisse”. Plusieurs automobilistes ont porté plainte sans jamais obtenir gain de cause. Jugé en 2009, Max le Suisse a été relaxé. La Justice a estimé que ses victimes lui ont toutes donné de l’argent de leur plein gré. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Gerbelot, E. Sarre