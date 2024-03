Escroc ou victime : le maire, la voyante et la voix de l'au-delà

Sur ses réseaux sociaux, elle fait sa promotion. Mais au matin de ce vendredi 22 mars, les portes sont closes devant la maison de cette voyante, en détention provisoire depuis ce jeudi 21 mars, avec son ami, le maire d'Agde, élu depuis 23 ans et ancien inspecteur de police. Tous deux sont mis en examen pour détournement de fonds publics. La voyante aurait manipulé l'élu. Pendant ses séances par téléphone, la voyante prétendait pouvoir communiquer avec les morts, et même les faire parler. Elle aurait proposé au maire d'Agde d'entrer en communication avec son père décédé, lui aussi, ancien élu. C'est 60 euros la séance, des clients satisfaits et nombreux, des mois d'attente. Nous avons retrouvé l'une de ses anciennes clientes, venue la consulter après la mort de sa mère. Comme elle, le maire d'Agde, lui aussi, y aurait cru, devenant un client régulier depuis quatre ans. Selon les enquêteurs, cinq proches de la médium ont été embauchés par le maire, dont son mari. De l'argent public a-t-il servi à enrichir personnellement la voyante ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Bajac, A. Bacot, L. Garcia