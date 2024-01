Escroquerie à 16 millions d’euros : une victime du "Madoff du Maine-et-Loire" témoigne

Sans un mot, Guillain Méjane arrive au tribunal, entouré de ses avocats, ce lundi, dans la matinée. Cinquante-sept personnes portent plainte contre lui et l'accusent d’avoir détourné leur argent pendant des années. L’ampleur de la fraude serait internationale. Tout a commencé il y a quinze ans. Guillain Méjane grandit dans une famille bourgeoise d’Angers. À la fin de ses études de commerce, il crée un fonds d’investissement, et convainc des proches de lui confier leur argent, en leur promettant des rendements record. Il trouve des investisseurs dans la bonne société angevine, et parmi ses amis, comme Catherine, qui n’a rien vu venir. Elle l’a rencontré via une émission de télé-réalité pour des candidats porteurs de handicaps. En effet, le jeune homme est né sans jambes et avec un seul bras. Ses amis lui font confiance. Lui, Il mène la grande vie, mariage en Italie, voiture de luxe, sa société semble se porter à merveille. En réalité, le système est frauduleux. Les investisseurs lui prêtent de l’argent. Il s'appuie ensuite sur le compte d’autres victimes pour les rembourser. Mais il ne trouve plus assez d’investisseurs, toute l’arnaque s'effondre. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Petit, F. De Juvigny