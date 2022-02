Escroquerie : attention aux fausses convocations judiciaires

Vous l’avez peut-être reçu vous aussi. Un mail aux allures officiels avec ce message plutôt inquiétant : “Vous faites l’objet d’une enquête pouvant mener à plusieurs poursuites judiciaires à savoir la pédopornographie et l’atteinte sexuelle”. Des accusations très graves, l’auteur du mail exige aussi le paiement d’une amende pour effacer ces prétendues charges judiciaires. Jusqu'à plusieurs milliers d’euros comme nous l’expliquait cette victime que nous avions rencontré. La convocation semble authentique avec cachet officiel et la signature d’un haut responsable de la police ou encore article du code pénal. Sauf que tout est faux. Mais l’arnaque fonctionne. Les préjudices s’élèvent déjà à plus d’un million d’euros en France. Les cybercriminels menacent les destinataires de rendre public leurs informations pour les faire céder. Derrière ce juteux business, des filières bien organisées sur lesquelles la police enquête depuis plusieurs mois. Yann Bastière, délégué national du syndicat Unité SGP Police-Force ouvrière, nous explique que : “Les auteurs des faits sont basés à l’étranger, notamment en Afrique. Une filière ivoirienne semblerait voir le jour. Donc pour travailler à l’étranger, c’est très compliqué : des accords de coopérations ou pas”. Si aucune interpellation n’a encore eu lieu à l’étranger, des complices de ces réseaux en France ont été placés en garde à vue ces dernières semaines. Ils risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes. T F1 | Reportage L. Merlier, J. Lacroix-Nahmias, B. Chastagner