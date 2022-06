Escroquerie : attention aux faux conseillers bancaires

En moins de deux heures, le couple que nous avons rencontré s'est fait voler 14 800 euros par ce qu'il croyait être leur nouveau conseiller bancaire. Selon lui, le compte de Tanguy était en train de se faire pirater. "Il me dit 'il est encore temps d'agir pour pouvoir annuler les transactions qui sont en train d'être effectuées sur votre compte'", nous a-t-on confié. Le faux conseiller avait dérobé sur Internet toutes les informations bancaires du jeune homme. Une technique pour mieux l'amadouer. "'Vous avez fait votre achat sur Auchan avec la carte qui termine par...' Il me donne les quatre derniers chiffres. 'Écoutez monsieur, vous avez trois comptes chez nous', il me liste les trois comptes. Là encore, c'est vrai", a poursuivi Tanguy. Une fois la confiance établie, sous couvert d'aider Tanguy à supprimer des tentatives de fraude, le faux conseiller bancaire lui a fait en réalité accepter des virements pour son propre compte. Heureusement, le couple a fait opposition rapidement et a pu récupérer 13 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, L. Merlier, F. Maillard