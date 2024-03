Escroquerie : le piège des placements douteux

Tripler sa mise en seulement 16 mois, c’était la promesse d’un site d’investissement dans les Cryptomonnaies. Quand il a vu la publicité sur Internet il y a deux ans, Kevin n’a pas hésité. Les débuts sont prometteurs, il réalise des bénéfices qu’il encaisse. Il va jusqu’à investir 50 euros. Mais en juillet dernier, le site ferme et disparaît. Il était en réalité tenu par des escrocs. Il n'est pas la seule victime de ce site frauduleux. Sur une messagerie, des milliers de personnes témoignent. Au moins 800 personnes ont porté plainte contre la plateforme de Cryptomonnaie. Les malfrats seront-ils retrouvés ? Ils ont fermé leur société. Avant cela, ils ont brouillé les pistes en s’immatriculant au Royaume-Uni, à Dubaï, au Panama et à Saint-Vincent et Les Grenadines. Un avocat de victime le concède, il sera victime pour ses clients d’être remboursés. Les malfrats n’ont pas seulement sévi en France. Des victimes se manifestent aussi en Suisse, en Belgique et au Portugal. TF1 | Reportage J. Cressens, K. Gaignoux, M. Bornet