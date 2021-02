Espace : pourriez-vous devenir astronaute ?

Une vision de la terre depuis l'espace, cela pourrait être la vue de votre futur bureau, si vous l'acceptez. Alors, seriez-vous prêt à candidater pour devenir astronaute ? Nous vous avons posé la question. Une mère de famille compte parmi les interrogés. Celle-ci nous a confié qu'elle ne peut pas supporter d'être loin de ses enfants. Une autre personne a quant à lui évoquer les limites de ses compétences en science. Sans surprise, le niveau d'étude est effectivement un critère de sélection. Les candidats doivent avoir au moins un master, Bac +5, spécialisé en science de préférence. Il faut aussi être en bonne santé. "Il doit falloir être très résistant, avoir de bonnes conditions physiques et un bon cardio" nous explique aussi une autre personne interrogée par nos journalistes. Et pour en être sûr, tout candidat devra passer des examens médicaux très poussés, vérifiant notamment le rythme cardiaque, la vue, et effectuant un test sanguin. Et si les candidats entre 27 et 37 ans ont plus de chances d'être retenus, les volontaires jusqu'à 50 ans sont acceptés. Il est aussi question d'un recrutement plus large et plus féminin. En 2008, seulement 16% des 8 400 candidats étaient des femmes et une seule avait été retenue. L'Agence européenne veut du changement. Six nouveaux explorateurs seront choisis d'ici 2022. Au programme, il y a un séjour dans la station spatiale internationale et l'installation d'une nouvelle base autour de la lune.