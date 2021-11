Espaces de travail : la montée en puissance des tiers lieux

Il suffit de tendre l’oreille pour s’en rendre compte. ici, on ne vient pas pour le calme ni la connexion Internet, mais pour échanger entre voisins de tables d’entreprises différentes. Bienvenue dans un tiers lieu à Claret, 1 600 habitants, à une heure de route de Montpellier. Échanger des conseils, partager son expertise. Sur place, il y a aussi un fab lab, un laboratoire de fabrication numérique avec une graveuse laser et des imprimantes 3D. L’espace est prêté par la mairie. Et pour 58 euros par mois, vient y travailler qui veut. À Lodève, 7 000 habitants, au tiers lieu de la distillerie, ce ne sont pas que les bureaux qui sont partagés, mais les ateliers aussi. Au cœur de tous les échanges, la cantine, avec sa boulangerie. Il existe en France 2 500 tiers lieux et plus de la moitié sont installés en dehors des grandes villes. T F1 | Reportage F. de Juvigny, J.V. Molinier