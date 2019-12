Espaces réservés aux femmes : pourquoi se multiplient-ils ?

Ce sont des lieux réservés aux femmes, notamment des clubs de sport. Il y en a de plus en plus pour échapper aux dragues un peu lourdes, aux regards de côté et aux jugements sur le physique. Mais ne s'agirait-il pas aussi d'une forme de sexisme ? Pour répondre à la question, nos journalistes sont allés à la rencontre de ces femmes qui ont choisi la non-mixité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.