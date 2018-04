Espagne : à la découverte de la Feria de Séville

La Feria de Séville vient de débuter. Une des plus anciennes fêtes populaires du monde. La Feria fut inaugurée en 1846 par Isabelle de Bourbon, Reine d'Espagne. À l'origine foire aux bestiaux, l'événement est actuellement caractérisé par des activités foraines, mais également par un jeu de séduction entre hommes et femmes. Chaque année, la Feria réunit des dizaines de milliers d'Andalous et des visiteurs venus d'ailleurs. Pour Séville, c'est une mane financière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.