Espagne : à la découverte de la vallée des oliviers millénaires

C'est dans la province de La Sénia, au sud de Barcelone, que se trouve la plus grande concentration d'oliviers millénaires au monde avec plus de 5 000 pieds. Plantés au temps des Romains, ces arbres sont aujourd'hui en danger. Certains sont arrachés, puis revendus à prix d'or à des particuliers.