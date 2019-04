Espagne : à la découverte des deux millions de cerisiers en fleurs de la vallée du Jerte

Chaque année, des milliers de touristes font le trajet jusqu'en Estrémadure, dans le sud-ouest de l'Espagne, pour admirer un spectacle impressionnant de la nature. À l'unisson comme s'ils s'étaient donné rendez-vous, plus d'un million de cerisiers fleurissent en habillant de blanc la vallée du Jerte en cette période. Plantés en quinconce, ils annoncent l'arrivée du printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.