Espagne, Allemagne...les restrictions se multiplient en Europe

Ralentir la propagation du virus semble ce soir devenu la priorité du gouvernement allemand. Outre-Rhin, les experts scientifiques demandaient en urgence des restrictions maximales en matière de contacts sociaux. Ce soir, le nouveau chancelier semble les avoir entendus. Toutes les compétitions sportives se tiendront donc à huis clos et ce à partir du 28 décembre. Le nombre d'invités vaccinés pour les fêtes du Nouvel An sera limité à dix. Dans les rues de Munich, l'atmosphère est étrangement calme. Seules les personnes vaccinées ou guéries sont autorisées à entrer dans les magasins. En Catalogne, l'une des régions les plus peuplées d'Espagne, les autorités ont présenté de nouvelles restrictions qui doivent être autorisées par la justice. Si elles sont validées, trois mesures entreront en vigueur le 23 décembre à minuit : un couvre-feu de 1h à 6h du matin, dix personnes maximum lors des réunions familiales, et une jauge de 50% dans les restaurants et bars. En Écosse, les traditionnelles festivités du Nouvel An sont tout bonnement annulées. La Première ministre a imploré ses compatriotes à redoubler de vigilance. "S'il vous plaît, limitez au maximum. S'il vous plaît, restez à la maison autant que vous le pouvez et maintenez la distanciation physique entre chacun d'entre vous", a lancé Nicola Sturgeon. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Chartier