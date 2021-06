Espagne : des bisons au pays des taureaux

Il y a mille ans, le bison régnait sur les plaines espagnoles, mais victime de la chasse, il a totalement disparu pendant des siècles. Depuis une dizaine d'années, des spécimens sont réintroduits en semi-liberté. Pour aller à leur rencontre, direction la Cantabrie, une région verdoyante du nord de l'Espagne. C'est une très bonne zone pour les bisons. Elle est humide, froide et avec énormément de nourritures. À la fin de l'hiver, à l'arrivée des beaux jours, il faut s'assurer de la bonne santé des bisons. Pour cela, il leur est donné un complément alimentaire pour les déparasiter et pour qu'ils prennent rapidement du poids. C'est la seule aide qui leur est apportée. Un bison adulte peut avaler jusqu'à 32 kilos de nourriture par jour. C'est six fois plus qu'une vache. En Espagne, ce débroussailleur sur pattes est très utile pour lutter contre les feux de forêts. En effet, en limitant ainsi la croissance de la végétation, il supprime la continuité de combustible végétal. Les bienfaits du bison ne s'arrêtent pas là. Pour en savoir plus, nos reporters ont pris rendez-vous avec un spécialiste. Une rencontre à suivre dans la vidéo ci-jointe.