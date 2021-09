Espagne : des pluies torrentielles sur la Catalogne

Sidéré et inquiet, cet habitant scrute la fulgurante montée des eaux. Un orage stationnaire vient s'abattre sur Alcanar, une ville portuaire du sud de la Catalogne. En une demi heure, il tombe 77 l/m². Les rues se muent alors en torrent de boue sous l'œil effaré des habitants. L'un d'eux témoigne de la soudaineté du phénomène. La puissance du courant emporte des dizaines de voitures. Nombre d'entre elles finiront leur course dans le port. Certains automobilistes sont piégés et doivent attendre sur le toit de leur voiture avant d'être hélitreuillés. Dans la précipitation, il faut aussi évacuer certains habitants menacés comme les résidents de ce camping. Plusieurs routes sont coupées, d'autres s'affaissent sous la force des éléments. Un journaliste espagnol raconte l'ampleur des précipitations. Forte heureusement, l'eau s'est retirée rapidement, évacuée dans al mer. Aucun décès n'est pour le moment à déplorer, mais ces pluies torrentielles pourraient se poursuivre dans d'autres régions espagnoles comme ici à Tolède.