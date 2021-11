Espagne : la semaine de quatre jours va être testée à grande échelle

Lorsqu'il a fallu planifier un tournage au siège de Désigual à Barcelone (Espagne), le vendredi a tout de suite été exclu. Et pour cause, tout le monde dans cette célèbre marque de prêt-à-porter espagnol part désormais en week-end le jeudi soir. Le passage à la semaine de quatre jours de travail a été approuvé le 7 octobre dernier par 86 % des employés du siège. Son directeur général, Alberto Ojinaga, évoque une aubaine pour l'entreprise. "Nous sommes convaincus que ça rend la compagnie plus attractive et que ça nous permettra d'attirer de nouveaux talents et que tout le monde sera plus motivé", explique-t-il. La société va aussi réaliser des économies même si ce changement ne s'applique pas aux vendeurs des boutiques, au contact des clients. Les 500 employés de bureau concernés voient leur salaire baissé de 6,5 % . "Naturellement, il y a quelques employés qui ne veulent pas s'associer à ce projet. Et nous ne pouvons pas les forcer à travailler sous ces nouvelles conditions. Ils ont la possibilité de résilier leur contrat de travail", indique Alberto Ojinaga. Autrement dit, ils perdent leur emploi et pourront bénéficier des allocations chômage. Le gouvernement espagnol socialiste a débloqué 10 millions d'euros pour aider les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail de 40 à 32 heures hebdomadaires. Dans un pays à fort taux de chômage, l'idée est de créer de l'emploi en réduisant le temps de travail individuel. Mais pour Rafael Pampillon, professeur d'économie à l'université San Pablo Ceu de Madrid, le changement s'annonce inapplicable dans certains secteurs, comme les entreprises de l'industrie ou de la construction. Les secteurs des nouvelles technologies, plus flexibles, ont surtout sauté le pas. Ce nouveau modèle sera testé en Espagne par 200 entreprises volontaires sur les trois prochaines années.