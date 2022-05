Espagne : la ville aux 1000 cigognes

C'est l'une des villes médiévales les mieux conservées d'Espagne. Cáceres, ses murailles, ses donjons et ses guides sont tout droit sortis du passé. À la façon des ménestrels du moyen-âge, Pablo et Vicente content l'histoire de la ville aux visiteurs et chantent les louanges de ses habitantes les plus célèbres. Ce sont bien les cigognes les emblèmes de Cáceres. Plus de 400 cigognes nichent dans la ville et ses alentours entre le début du printemps et la fin de l'été. Elles sont même devenues l'une des principales attractions touristiques de la région. Ces derniers temps, elles ont particulièrement pris leurs aises sur les toits de l'église Santiago. Pour que la cohabitation se passe sans souci, Xavier, le curé, fait régulièrement appel à ce spécialiste des oiseaux pour surveiller ses colocataires. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito