Espagne : le paradis de la truffe

Sur une terre sèche et dépeuplée en Espagne, des arbres à perte de vue. Mais ce que vient chercher Daniel Brito Garcia-Mascaraque, président de l’association des trufficulteurs de Teruel, ne pousse pas au bout des branches. Il va falloir creuser. La chasse au trésor a lieu chaque année à la fin de l’hiver. Et avec l’aide de son compagnon à quatre pattes, Daniel fait mouche à tous les coups. “Tuber melanosporum” est son petit nom scientifique. Avec 11 000 hectares de plantations, la province de Teruel est la plus grande truffière au monde. Dans une serre dans la province, plus de 200 000 chênes sont en train de germer. Sans eux, il ne peut pas y avoir de truffe. Inotruf, l’entreprise de Simona Doñate, est spécialisée dans la mycorhization. Autrement dit, “On a introduit des cellules de truffes directement sur les racines de l’arbre. Ici, le champignon est déjà présent. C’est le seul moyen de passer d’une recherche aléatoire de truffe sauvage dans la forêt à une trufficulture contrôlée, et sur des espaces où la truffe n’existait pas” selon les explications de Simona. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévèque