Espagne : le trafic de drogue gangrène l’Andalousie

En Andalousie, la principale mission de la gendarmerie maritime est claire : traquer sans répit les trafiquants de drogue en Méditerranée. Leur stratégie porte ses fruits. Il y a quelques jours, ils prenaient en chasse une petite embarcation. À son bord, deux narcotrafiquants fonçaient vers la plage de Melicena et ses nombreux baigneurs. L'un d'eux manquait de se faire percuter. Les trafiquants tentaient alors de s'échapper, mais ils se sont fait rattraper par les vacanciers eux-mêmes. Hermann et son fils étaient sur la plage ce jour-là. “On aurait dit qu'on était dans un film d'action, mais avec des trafiquants un peu amateurs. Il semblait n'avoir aucun plan B”. “Je me suis dit : ‘mais qu'est-ce qu'il se passe sur cette plage d'habitude si tranquille ?’ Les trafiquants sont arrivés tellement vite, c'était impressionnant”. Tous ont encore en mémoire l'image de ce bateau rempli de 750 kilos de haschisch pour une valeur d'un 1,5 million d'euros. Gabriel n'est pas près de l'oublier. C'est lui qui a évité de justesse l'embarcation, lancée à pleine vitesse. “À 50 mètres de la plage, les trafiquants ont fait de grands gestes pour qu'on s'écarte. C'est là que j'ai compris qu'ils ne s'arrêteraient pas. Mais deux minutes avant, il y avait des enfants qui jouaient dans l'eau ici, ça aurait pu être un massacre”. Une scène rarissime en plein jour, même si la région est gangrénée par le narcotrafic. L’Andalousie est la porte d’entrée en Europe des drogues venues d'Afrique du Nord et notamment du Maroc, le plus gros producteur mondial de haschisch. À vol d'oiseau, ses côtes se trouvent juste en face à 170 km. Alors, la gendarmerie maritime patrouille inlassablement sur ces eaux. “On ne peut pas baisser la vigilance, il y a toujours une équipe sur l'eau 24h sur 24. Pour le chef de brigade Juan Villalba, le mode opératoire des trafiquants est bien connu. “Ils traversent la mer le plus rapidement possible et font échouer le bateau sur une plage pour décharger la marchandise. Généralement, ils font ça de nuit”. Rien que dans cette zone, 2,5 tonnes de haschisch ont été interceptées.