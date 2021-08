Espagne : les merveilles de la Sierra de Guara

C'est un coin reculé, une enclave minérale aux airs de Méditerranée, au pied des Pyrénées espagnoles, la Sierra des Guara nous plonge dans un décor unique. Deuxième jour de canyoning pour ce groupe de Français. Dix kilomètres de descente les attendent. Des sauts près de 10 mètres de haut, des rapides, des piscines naturelles, les obstacles s'enchaînent et puis le calme. Quelques mètres de nage dans l'eau turquoise, de quoi s'imaginer à la place des premiers explorateurs. Depuis, ces falaises calcaires attirent chaque année des milliers de visiteurs dans la région, en grande majorité Français. Et le spectacle continu dans les airs. Le parc naturel de la Sierra des Guara compte un millier de vautours fauve, la plus grande population d'Europe. Une fois par semaine, Manu Aguilera, président de l'association "Fondo Amigos del Buitre"(FAB), Binaced, Aragon, nourrit ces rapaces de près de 3 m d'envergure sous les yeux d'une poignée de spectateurs. 200 oiseaux l'encerclent. Certains ont même leurs petits noms. Près de 50 ans passés a tenté de réhabiliter ces vautours. Aujourd'hui, l'espèce est protégée dans le parc naturel, mais elle ne se reproduit pas assez. Rassasiés, les vautours s'élancent, survolent des paysages vallonnés, des villages abandonnés comme celui-ci engloutis par un lac artificiel et dont seul le clocher dépasse. Plus loin, des hameaux perchés invitent à la découverte. Nous nous glissons dans les ruelles du village médiéval d'Alquezar avant d'atteindre son impressionnante collégiale. Le prêtre nous ouvre les portes de ce trésor architectural. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.