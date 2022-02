Espagne : l'incontrôlable flambée des tarifs de l'électricité

Le responsable d'une boulangerie catalane a surmonté tant bien que mal la crise du Covid. Il était loin de s'imaginer que c'était l'augmentation du prix de l'énergie qui allait peut-être lui porter le coup de grâce. "J'ai des frigos pour les boissons, les sandwichs. Et derrière, il y a les fours. Tout fonctionne à l'électricité", indique-t-il. À cela s'ajoute le chauffage du local. Les factures ont explosé ces derniers mois. "Je paie 90% de plus que l'an dernier. Le peu de bénéfice que je fais y passe. Je ne sais pas où ça va mener", poursuit Josep-Maria Casadevall. Le prix du gaz a également augmenté de 10% en moyenne par rapport à 2021. Une inflation record qui frappe aussi directement les particuliers. En Espagne, 50% des foyers sont soumis aux tarifs de marché. "Ça devient délirant. À un moment, on ne va plus pouvoir payer. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont dans le rouge", s'exprime une jeune femme. "Avant, je payais entre 50 et 60 euros d'électricité par mois. Maintenant, c'est presque 120", fait savoir une homme. Pour lutter contre l'envolée du prix de l'énergie, le gouvernement espagnol socialiste a pris ces derniers mois une série de mesures exceptionnelles et temporaires. La TVA sur l'électricité a été divisée par deux, passant de 21% à 10%. Il a également été décidé de taxer plus durement les grandes compagnies d'énergie pour financer la baisse d'un autre impôt sur l'électricité. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche