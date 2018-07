Espagne : les locations Airbnb interdites pour les touristes

En Espagne, de plus en plus de villes font la guerre à Airbnb. Le site de location est accusé de provoquer une flambée des prix. En effet, avec les locations saisonnières, le prix de l'immobilier a augmenté de 30% en quatre ans. Les plus grandes villes du pays ont alors pris des mesures anti Airbnb. Une façon de reprendre le contrôle sur l'immobilier et de réguler les prix du loyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.