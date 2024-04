Espagne : printemps magique en Estrémadure

C'est le miracle d'une petite vallée reculée de l'ouest de l'Espagne. Les fleurs entendent-elles le signal du printemps, alors que la neige s'accroche encore au sommet ? Chaque année, deux millions de cerises se réveillent en même temps. Parmi les milliers de visiteurs, une famille originaire de la région découvre ce paysage pour la première fois. Ce spectacle éphémère annonce surtout la future récolte. L'Estrémadure produit 40 000 tonnes de cerises par an. Une culture en terrasses, adaptée au climat doux et à la terre fertile de la vallée. La légende raconte que ces cerisiers auraient été plantés par un tsar russe installé dans la région, pour rappeler à sa femme la neige au moment de la floraison. Au printemps, les fleurs ne sont pas les seules à émerveiller les visiteurs de l'Estrémadure. Dans la ville médiévale de Caseres, les cigognes semblent danser sur les accords de guitare flamenco. Après avoir passé l'hiver en Afrique, elles reviennent nicher dans la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, M. Lopinski, R. Cadoret