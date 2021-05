Espagne : que va-t-il advenir des migrants entrés à Ceuta ?

Aux petites heures de l'aube, ils sont des centaines à tenter leur chance. À la nage, sans aucun bagage, ou en s'agrippant aux rochers, tout est bon pour fuir la misère et franchir cette barrière qui les sépare de l'Europe. En atteignant les plages de Ceuta, ces jeunes Marocains pensent avoir fait le plus dur. Ils sont passés côté espagnol. Depuis lundi, 8 000 migrants ont réussi à pénétrer sur ce petit bout de terre appartenant à l'Espagne sur la côte marocaine en contournant la frontière. Un mouvement de foule inattendu qui a pris de court la Guardia civil. Des renforts, y compris avec des véhicules blindés sont envoyés pour faire barrage. Il y a ceux qui se faufilent, et ceux qui se retrouvent coincés. Les gardes-frontières vont finir par avoir le dessus. Près de la moitié des migrants sont renvoyés de l'autre côté. Madrid, qui soupçonne le Maroc d'avoir permis le passage, réaffirme ce soir sa fermeté face à ce soudain afflux qui intervient en pleine période de tensions entre les deux pays.