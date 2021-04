Espagne : randonnée vertigineuse dans les gorges de Mont-Rebei

Le cœur bien accroché, nos deux guides Xavier et Marc s'élancent. 291 marches comme suspendues dans le vide laissé par du sommet. Aujourd'hui, ils profitent des passerelles seules. Mais l'été, se croiser est déjà un défi, alors, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Après une heure riche en sensation, les gorges se dévoilent. Une frontière naturelle entre la Catalogne et l'Aragon. Spectaculaire en hauteur, les gorges le sont tout autant vu d'en bas. Les parois vertigineuses se resserrent et l'eau devient presque translucide. Pagayer est désormais l'unique moyen pour découvrir les lieux. Le sentier creusé dans les parois est inaccessible à cause d'un éboulement devenu attraction touristique. Ce chemin pittoresque a longtemps été essentiel à la survie de la région. Sur le chemin du retour, nous découvrons la maison familiale de Xavier aujourd'hui immergé. À l'époque, seul un ruisseau serpentait au fond des gorges. Avec la construction du barrage en 1960, le niveau de l'eau est monté, noyant fermes et villages. En amont, montañana a eu plus de chance. La suite dans le reportage ci-dessus.