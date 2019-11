Espagne : saisie historique de trois tonnes de cocaïne à bord d’un sous-marin

Prévenus par l'agence anti-drogue américaine, les enquêteurs espagnols scrutaient depuis une semaine les côtes de Galice, à l'ouest de l'Espagne. Ils voulaient surprendre le transfert de plusieurs tonnes de cocaïne venues de Colombie entre un sous-marin artisanal et un bateau de pêche. Probablement prévenus de la présence policière, les trafiquants ne sont jamais venus chercher leur cargaison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.