Espagne : un détecteur de mensonges révolutionnaire

Une équipe de spécialistes, composée de scientifiques et de policiers, ont mis au point un détecteur de mensonges d'un tout autre genre. Ce dernier est capable de repérer les fausses dépositions. Grâce à cet algorithme, certains commissariats espagnols ont pu déceler 80 % de fausses déclarations en plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.