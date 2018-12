Espagne : la vallée des poupées

Les poupées font partie des jouets les plus vendus au cours de la période de Noël. Nous en achetons près de 22 millions chaque année. Un cinquième de celles-ci est produite en Espagne, dans la Foia de Castalla. Dans cette vallée de 40 000 habitants, 60 pourcents de la population active fabriquent ce type de jouet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.