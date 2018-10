Espagne : violentes inondations à Majorque

Des intempéries et des fortes pluies ont provoqué des inondations Espagne, sur l'archipel des Baléares. Le phénomène fait état de neuf morts, dont deux Britanniques, et un enfant est toujours porté disparu. En outre, cette catastrophe a engendré de nombreux dégâts dans la ville de Sant Llorenç des Cardassar. La ville de Barcelone a été également touché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.