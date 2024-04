Espèce protégée : le trafic des oiseaux chanteurs

Dans Marseille (Bouches-du-Rhône), on entend partout le chant des chardonnerets. Pour ces notes mélodieuses, certains sont prêts à dépenser jusqu'à un millier d'euros. C'est cela qui fait le malheur de cet oiseau. En voie de disparition, la détention de cette espèce est illégale depuis quinze ans. De cette interdiction est né un trafic très lucratif dans la cité phocéenne. Le trafic prospère au grand jour. Dans un parc de Marseille, les braconniers capturent de nombreux chardonnerets sauvages pendant l'hiver. D'autres chardonnerets sont braconnés hors de l'hexagone. Leur détention est aussi interdite. Nous filmons dans un magasin aux caméras discrètes, au milieu des vêtements et chaussures, on trouve un chardonneret. Il n'est pas à vendre, mais là pour distraire la commerçante. Les oiseaux sont principalement capturés de l'Algérie ou de Tunisie puis acheminés vers la France par bateau. Une fois dans l'hexagone, ils sont surtout revendus sur la côte méditerranéenne et dans le nord sur des marchés aux oiseaux ou sur internet. TF1 | Reportage O. Lévesque, M. Merle, A. Dubail