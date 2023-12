Espèces menacées : ils se battent pour les protéger

Depuis plus de 40 millions d'années, les baleines peuplent les océans. Ils font résonner leurs chants si mystérieux. Pour espérer les apercevoir, il faut à partir du mois de juin, gagner les côtes de La Réunion. La rencontre n’est jamais assurée, mais le groupe de visiteurs de “Duocean” n'aura attendu que quelques minutes. Pour les approcher, une seule méthode est possible : l'observation passive. Lentement, le groupe de plongeurs progresse vers le cétacé. Depuis 2019, la brigade “Quiétude” de l'île de La Réunion veille sur la tranquillité des baleines, surtout pendant la haute saison touristique qui correspond à la période de reproduction. Chaque mois de novembre, les baleines regagnent l'Antarctique pour se nourrir. Mais bientôt, la fonte des glaces risque de compromettre leur capacité à s'alimenter. Mais la montée des eaux menace aussi l’archipel des Komodo, en Indonésie et avec lui, l'habitat de l'un le plus grand reptile du monde, le varan. Il est pourtant présent sur ces terres depuis des millénaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Laouamen, L. Hure