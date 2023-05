Espèces menacées : la protection, ça fonctionne !

Ce n’est qu’en fin de safari que les touristes en aperçoivent un, l'un des 70 tigres du Bengale du parc national de Ranthambore. Mais l’apparition est furtive, bien décevante pour notre caméraman. Mais pour les Indiens, c’est un honneur. On en voit un dans les images, filmées un an auparavant. Particulièrement prisé par les braconniers pour leur peau et leurs os, le tigre royal était voué à disparaître en 2006. C’est ce qui a fait réagir les autorités. Trois cents gardes forestiers surveillent désormais le parc. Une association est chargée de suivre leurs traces grâce à des caméras. Et partout dans le monde, la prise de conscience des gouvernements et l’aide des associations ont permis de jolies surprises. Par exemple, c’est une bonne nouvelle pour les paresseux d’Amérique du Sud. Ils sont sauvés grâce à la création de réserve, où ils ont, à présent, plus de chance de se reproduire en toute tranquillité. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, M. Laouamen, G. Vuitton