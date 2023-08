Environnement : pourquoi SNCF Réseau écope d'une forte amende

SNCF Réseau devra s'acquitter d'une forte amende. Mardi 22 août, la filiale de la SNCF en charge de l'entretien des voies a été condamnée à 450.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Angers pour complicité d'atteinte à l'environnement, a-t-on appris auprès du parquet. SNCF Réseau est condamnée pour "complicité d'atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d'habitat naturel d'une espèce protégée" et "complicité d'atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d'espèce animale non domestique-espèce protégée", a fait savoir dans un communiqué le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard.