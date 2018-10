Espionnage : comment la Chine cible l'Hexagone

Plus de 4 000 d'entre nous, des jeunes cadres dans des secteurs stratégiques, des diplômés d'écoles prestigieuses ou encore des hauts fonctionnaires de l'État, auraient été approchés par les services secrets chinois. Tout commence en général par un simple message sur les réseaux sociaux. Leur méthode est bien rodée. Leur objectif, piller massivement notre pays, parfois au cœur de l'État ou de son patrimoine économique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.