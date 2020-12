Espionnage : la bataille des vaccins

Pour les hackers, l'agence européenne du médicament était une proie rêvée. Ces derniers jours, ces ordinateurs ont été piégés. Des fichiers sur le vaccin anti-Covid ont été illégalement copiés. C'est une cyberattaque en règle qui reste sans coupable, pour l'heure. Pourtant, les regards des enquêteurs sont déjà tournés vers une liste du FBI. Pour Washington, l'arrestation de pirates informatiques chinois et russes est une priorité, car depuis des mois ces malfaiteurs 2.0 multiplient les attaques virtuelles contre des laboratoires américains comme européens. Leur cible est la composition du vaccin contre le coronavirus. C'est une guerre discrète mais totale. À travers le monde, les espions multiplient, en ce moment, les coups bas pour tenter de dérober la recette magique du vaccin. Évidemment, l'enjeu financier est colossal. Il dépasse déjà les 20 milliards d'euros. De quoi aiguiser les appétits des services de renseignements sans scrupule. Mais la course au vaccin est aussi une guerre d'ego, parfois. L'arrivée d'un remède miracle sur le marché n'est pas synonyme de trêve pour autant. Le FBI a déjà prévenu les laboratoires qu'aucun de leurs ordinateurs n'est à l'abri des pirates du vaccin.